Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и примет участие в торжественном мероприятии, передает «Интерфакс»

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном двадцатилетию военной авиабазы РФ в киргизском городе Кант. Политикам будет доложено о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

Кроме того, президенты России и Киргизии обратятся с приветственными видеообращениями к участникам 10-й межрегиональной конференции в Джалал-Абаде, которая будет посвящена промышленной кооперации двух стран.

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