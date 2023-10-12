Посол России назвал легкое и быстрое решение конфликта на Украине

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро урегулировать конфликт на Украине, если прекратят отправлять Киеву военную помощь. Его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии РФ.

Так дипломат отреагировал на очередной пакет помощи стоимостью около $200 млн, которую Соединенные Штаты выделили на нужды Украины в сфере обороны.

Как считает Антонов, Вашингтон по-прежнему делает ставку на силовое решение украинского конфликта, а также попытки «измотать и обескровить Россию». Однако, как отметил посол, новый пакет помощи Киеву не решит поставленных США задач.

Он также указал на провал украинского контрнаступления.

«Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — добавил Антонов.

На этой неделе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько стран Североатлантического альянса скоро поставят Киеву истребители F-16.

До этого президент США Джо Байден говорил, что его страна и НАТО будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.