На пленарном заседании Совета Федерации в среду были утверждены изменения в руководстве комитета по обороне и безопасности. Виктор Бондарев, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС), который возглавлял комитет последние шесть лет, поменялся должностью с Владимиром Булавиным, экс-главой Федеральной таможенной службы (ФТС) и новым сенатором. Булавин занял пост первого зампреда комитета. Эта перестройка отражает новый подход верхней палаты, с учетом и контролем вместо военных стратегий, пишет издание «Коммерсантъ».

Совет Федерации надеется, что большой опыт работы Владимира Булавина в органах безопасности поможет ему успешно решать оборонные проблемы.

Первый зампред комитета Сергей Мартынов представил доклад об изменениях в руководстве. Он сообщил, что генерал-полковник Виктор Бондарев принял решение оставить пост председателя по собственному желанию и объявил об этом коллегам на заседании комитета 10 октября. Причины этого решения не были раскрыты.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое уважение к Виктору Бондареву, отметив его преданность и честность в исполнении обязанностей. Она отметила его военную службу, звание генерал-полковника и статус Героя России. Матвиенко заверила Бондарева, что он остается в комитете и будет продолжать активную работу.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.