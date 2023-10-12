Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Профильный комитет Совета Федерации впервые доверили выходцу из ФСБ

Владимир Булавин возглавил комитет по обороне и безопасности Совета Федерации

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

На пленарном заседании Совета Федерации в среду были утверждены изменения в руководстве комитета по обороне и безопасности. Виктор Бондарев, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС), который возглавлял комитет последние шесть лет, поменялся должностью с Владимиром Булавиным, экс-главой Федеральной таможенной службы (ФТС) и новым сенатором. Булавин занял пост первого зампреда комитета. Эта перестройка отражает новый подход верхней палаты, с учетом и контролем вместо военных стратегий, пишет издание «Коммерсантъ».

Совет Федерации надеется, что большой опыт работы Владимира Булавина в органах безопасности поможет ему успешно решать оборонные проблемы.

Первый зампред комитета Сергей Мартынов представил доклад об изменениях в руководстве. Он сообщил, что генерал-полковник Виктор Бондарев принял решение оставить пост председателя по собственному желанию и объявил об этом коллегам на заседании комитета 10 октября. Причины этого решения не были раскрыты.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое уважение к Виктору Бондареву, отметив его преданность и честность в исполнении обязанностей. Она отметила его военную службу, звание генерал-полковника и статус Героя России. Матвиенко заверила Бондарева, что он остается в комитете и будет продолжать активную работу.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий