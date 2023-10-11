В США отменили выборы нового спикера палаты представителей в среду

Выборы нового спикера палаты представителей конгресса США, которые должны были состояться в среду, 11 октября, не будут проводить в этот день, передает телеканал CNN, ссылаясь на источник.

На этой неделе председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил о необходимости скорейшего избрания постоянного спикера, чтобы нижняя палата парламента могла поддержать Израиль.

До этого стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был смещен с поста спикера палаты представителей.

Временным спикером палаты представителей конгресса США был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее эксперт раскрыл, кто станет новым спикером палаты представителей США.