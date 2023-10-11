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Бегство британского министра в бомбоубежище в Израиле попало на видео

Министру Британии Клеверли пришлось прятаться в убежище в израильском Офакиме

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли оказался в бомбоубежище, когда находился с визитом в городе Офаким, расположенном на юге Израиля. Видео бегущего в укрытие министра опубликовано в сосцсети X.

На кадрах глава Форин-офиса бежит в укрытие под вой сирен, предупреждающих об угрозе ракетного удара.

11 октября Клеверли прибыл в Израиль, где провел ряд встреч с высокопоставленными израильскими руководителями и гражданами, пострадавшими от атак ХАМАС.

Великобритания осудила атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Премьер-министр королевства Риши Сунак назвал нападение «подлым и трусливым» и заявил, что Лондон с партнерами готовит меры по поддержке Израиля.

Утром 7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В Израиле введено чрезвычайное положение.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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