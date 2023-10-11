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В МИД заявили о продолжающемся преследовании россиян со стороны США

МИД: число случаев преследования граждан РФ властями США превысило 50-60

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Правительство США продолжает следовать политике по охоте и преследованию российских граждан. К текущему моменту количество подобных случаев превысило 50-60, передает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Григория Лукьянцева.

Дипломат отметил, что Вашингтон и дальше пытается применять американское законодательство на территории третьих государств. При этом речь идет не об одном десятке таких ситуаций, уточнил он.

«Политика США по охоте за нашими гражданами имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований <...> перевалило за 50-60», — подчеркнул Лукьянцев.

В августе Министерство юстиции США заявило, что сотрудники правоохранительных органов Кипра по запросу американской стороны арестовали гражданина РФ и Германии Артура Петрова. Мужчину подозревают в незаконном экспорте микроэлектроники на российскую территорию.

2 сентября сотрудники консульского отдела посольства РФ на Кипре посетили задержанного гражданина. Согласно имеющейся информации, он находится в центральной тюрьме Никосии.

При этом дипломаты оценили состояние мужчины как удовлетворительное. Также ТАСС передал, что представители Москвы продолжают поддерживать контакт с кипрскими властями для обеспечения законных прав Петрова.

Ранее в США вынесли приговор российскому гражданину Владиславу Клюшину, обвиненному в инсайдерской торговле ценными бумагами.

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