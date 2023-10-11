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В Кремле заявили, что дата визита Путина в КНДР еще не установлена

Песков: точных дат визита Путина в Северную Корею пока нет

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали визита Владимира Путина в КНДР будут прорабатываться, точных дат пока нет.

«Имеется приглашение. Конечно, оно будет прорабатываться. Но все остальные нюансы уже по дипканалам будут [согласованы]. Пока каких-то четких сроков нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Путин пока не собирается в КНДР, а даты визита российского лидера могут быть обсуждены в ходе визита главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что визит Лаврова в КНДР в настоящее время прорабатывается.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

По окончании своего «официального и дружественного» Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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