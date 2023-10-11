Названы способные остановить наступление Израиля на сектор Газа страны

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер утверждает, что Саудовская Аравия и Египет способны остановить наступление Израиля на сектор Газа. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, эти два государства могут нанести серьезный урон Соединенным Штатам, поскольку не являются членами НАТО, в отличие от Турции.

Брутер подчеркнул, что если Египет скажет, что в ответ на сухопутную операцию в секторе Газа будет безусловная поддержка ХАМАС, то ее не начнут.

Политолог добавил, что Вашингтон не будет ставить под угрозу свои отношения с Каиром и Эр-Риядом. Он считает, что Египет или Саудовская Аравия, или оба государства могу стать посредниками в урегулировании конфликта.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир активизирует свои контакты с палестинской и израильской стороной, чтобы остановить эскалацию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».