Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН

Дипломат Заболоцкая: США агитировали голосовать против РФ на выборах в СПЧ ООН

close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию на выборах в Совет ООН по правам человека. Ее слова передает РИА Новости.

«США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история», — сказала Заболоцкая.

По словам дипломата, американские представители «ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично». Она отметила, что США вели кампанию за Албанию.

Заболоцкая также назвала действия США давлением.

До этого стало известно, что Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. Генассамблея ООН провела выборы новых членов совета, за места от группы восточно-европейских стран боролись помимо России Албания и Болгария. Россия набрала при голосовании 83 голоса, Албания — 123, Болгария — 160.

Россия была избрана в состав СПЧ в 2020 году. Она проработала в нем до апреля 2022 года, когда Генассамблея ООН приостановила членство страны из-за специальной военной операции на Украине. Это решение лишило Россию возможности голосовать и выступать в Совете.

В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Тем не менее Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах, чтобы противодействовать превращению СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран в качестве наказания за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику, заявили в постпредстве РФ при ООН.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий