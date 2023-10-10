Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию на выборах в Совет ООН по правам человека. Ее слова передает РИА Новости.

«США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история», — сказала Заболоцкая.

По словам дипломата, американские представители «ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично». Она отметила, что США вели кампанию за Албанию.

Заболоцкая также назвала действия США давлением.

До этого стало известно, что Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. Генассамблея ООН провела выборы новых членов совета, за места от группы восточно-европейских стран боролись помимо России Албания и Болгария. Россия набрала при голосовании 83 голоса, Албания — 123, Болгария — 160.

Россия была избрана в состав СПЧ в 2020 году. Она проработала в нем до апреля 2022 года, когда Генассамблея ООН приостановила членство страны из-за специальной военной операции на Украине. Это решение лишило Россию возможности голосовать и выступать в Совете.

В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Тем не менее Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах, чтобы противодействовать превращению СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран в качестве наказания за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику, заявили в постпредстве РФ при ООН.

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