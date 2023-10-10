Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

Евросоюз признал палестинское движение ХАМАС террористической организацией, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, передает ТАСС.

В ходе выступления в Национальном собрании Борн, комментируя вторжение бойцов радикального движения на территорию Израиля, подчеркнула, что «у терроризма и варварства нет оправдания» и что власти Франции не допустят проявление антисемитизма «ни на улице, ни в интернете».

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией и рядом других стран. В Иордании и Египте ее деятельность также запрещена.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи».

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал все страны осудить нападение ХАМАС на территорию Израиля.

Действия ХАМАС раскритиковали в НАТО и ООН,

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.