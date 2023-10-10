Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Закарпатье проводят обыски у властей Мукачево

СБУ проводит обыски в администрации города Мукачево

close
100%
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники ведомства проводят обыски в администрации города Мукачево Закарпатской области.

«Служба безопасности совместно с НАБУ проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете в Закарпатье. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города», — указано в сообщении.

По данным СБУ, украинскому государству может быть нанесен ущерб почти в 100 млн гривен.

Ранее мэр украинского города Сумы Александр Лысенко, подозреваемый во взяточничестве, антикоррупционным судом страны оставлен под стражей с возможностью внесения залога.

3 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мэра украинского города Сумы, а также руководителя местного департамента инфраструктуры. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), чиновников взяли под стражу в момент получения взятки.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий