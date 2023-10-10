В Закарпатье проводят обыски у властей Мукачево

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники ведомства проводят обыски в администрации города Мукачево Закарпатской области.

«Служба безопасности совместно с НАБУ проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете в Закарпатье. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города», — указано в сообщении.

По данным СБУ, украинскому государству может быть нанесен ущерб почти в 100 млн гривен.

Ранее мэр украинского города Сумы Александр Лысенко, подозреваемый во взяточничестве, антикоррупционным судом страны оставлен под стражей с возможностью внесения залога.

3 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мэра украинского города Сумы, а также руководителя местного департамента инфраструктуры. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), чиновников взяли под стражу в момент получения взятки.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.