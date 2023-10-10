Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, награждал ли Кадыров Путина лично

Песков: орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова Путину передали

close
100%
Алексей Дружинин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не награждал российского президента Владимира Путина орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова лично.

«Насколько я знаю, речь идет о том, что он (орден. — «Газета.Ru») был передан», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого Кадыров в своем Telegram-канале сообщал, что вручил Путину высшую награду Чеченской Республики. По его словам, указ о присвоении российскому президенту данной награды был подписан еще в 2007 году, но вручена она была только сейчас.

Кадыров отметил, что за все эти годы либо не было подходящего случая, либо повода, чтобы вручить орден Путину. По его словам, именно Путин внес «неоценимый вклад в ее восстановление и поддержал народ «в самый тяжелый период его истории».

Старшая дочь Кадырова Айшат получила звание «Народный артист Чечни».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий