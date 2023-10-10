В Кремле рассказали, награждал ли Кадыров Путина лично

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не награждал российского президента Владимира Путина орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова лично.

«Насколько я знаю, речь идет о том, что он (орден. — «Газета.Ru») был передан», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого Кадыров в своем Telegram-канале сообщал, что вручил Путину высшую награду Чеченской Республики. По его словам, указ о присвоении российскому президенту данной награды был подписан еще в 2007 году, но вручена она была только сейчас.

Кадыров отметил, что за все эти годы либо не было подходящего случая, либо повода, чтобы вручить орден Путину. По его словам, именно Путин внес «неоценимый вклад в ее восстановление и поддержал народ «в самый тяжелый период его истории».

Старшая дочь Кадырова Айшат получила звание «Народный артист Чечни».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».