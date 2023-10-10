В Кремле рассказали о контактах с ХАМАС по вопросу россиян, находящихся в заложниках

Москва контактирует с палестинским движением ХАМАС по вопросу граждан России, которых боевики взяли в заложники. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы контактируем с палестинцами. Действительно, была информация, что лица, которые имеют российское гражданство, находятся в заложниках», — сказал Песков.

По его словам, осуществляются контакты, чтобы подтвердить эту информацию и узнать о дальнейшей судьбе этих людей.

Ранее посольство России в Израиле заявило, что прилагает максимум усилий для поисков пропавших россиян. Заместитель главы политбюро палестинской радикальной организации ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявлял, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

10 октября сотни россиян подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».