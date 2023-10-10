В Польше назвали причину ухудшения отношений с Украиной

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что власти Украины, «вдохновленные правительством Германии», сделали политический разворот в сторону Берлина, решив отодвинуть Варшаву на второй план. Об этом он рассказал в эфире Polskie Radio.

По его мнению, Украине выгодно сближение с Германией как гарантом быстрого вступления Киева в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что расчеты Украины в этом вопросе могут оказаться ошибочными.

«Это немецко-украинское сближение также сопровождается ожиданием и, к сожалению, действием, что польское общество не продлит наш мандат … на третий срок [на выборах 15 октября]. И здесь действительно охлаждение <...> наших отношений с Украиной выглядит, к сожалению, осознанным и сознательным шагом», — сказал Рау.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что между Украиной и Германией возможно тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз.

По его словам, между Украиной и ФРГ может быть «скрытая договоренность» о том, что при смене правительства в Польше «Киев получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз.

Мулярчик также считает, что «тесное сотрудничество» Варшавы и Киева после начала украинского конфликта стало «опасным для немецкого господства» в Европе.

Ранее в Польше заявили, что Германия «обязательно обманет» Украину.