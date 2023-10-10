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Японского депутата могут исключить из партии после визита в Россию

NHK: депутата Судзуки могут исключить из партии после его визита в Россию

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Global Look Press

Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из оппозиционной Партии обновления Японии после его визита в Россию, сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, соответствующую рекомендацию представила дисциплинарная комиссия партии. Депутат посетил Россию без надлежащего уведомления партии. Решение дисциплинарной комиссии должно быть вынесено 10 октября.

До этого газета Sankei писала, что дисциплинарный комитет партии «Ниппон исин» (Партия обновления Японии) вынес заключение об исключении Судзуки из партии.

Депутат посетил Россию 1 октября. В ходе своего визита он провел ряд встреч, в том числе на уровне министерства иностранных дел РФ. По сведениям МИД, с ним встретился заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей.

Генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава подчеркнули, что японские кабмин и МИД не знали о визите Судзуки в РФ.

Ранее Россия выразила протест Японии из-за военной активности у границы.

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