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СМИ написали о катастрофе Шольца

Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

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Fabian Sommer/Global Look Press

Согласно информации издания Focus, выборы, которые прошли в Баварии и Гессене, оказались катастрофой для правительства Олафа Шольца. Единственным выходом для него и его союзников становится неотложная политическая перезагрузка. Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП), составляющие правящую коалицию в Берлине, понесли поражение, которое можно назвать не просто поражением, а настоящей катастрофой. Focus указывает, что после воскресенья в Берлине все изменится и политический ландшафт будет совсем другим.

Издание отмечает, что наибольшее раздражение среди немцев вызывает расхождение между словами и делами правительства. Оно указывает на то, что Олаф Шольц может считать себя хорошим главой правительства, но на самом деле это не так. Чем больше он говорит о своих достижениях, тем больше сомнений возникает у населения. В статье говорится: «Не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ».

По итогам земельных выборов в Баварии и Гессен правительственная коалиция Олафа Шольца потерпела поражение, отмечает политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар. По мнению эксперта, чье мнение опубликовано на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), расклад, при котором консерваторы лидировали, а «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла большого успеха, показывает, что нынешняя правительственная коалиция и дальше будет терпеть крушение.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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