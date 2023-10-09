Европа продолжит оказывать гуманитарную помощь Палестине

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз, несмотря на решение заморозить всю помощь развитию Палестины, продолжит оказывать наиболее нуждающимся палестинцам гуманитарную помощь. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хотя я самым решительным образом осуждаю террористическую атаку ХАМАС, крайне важно защищать гражданское население и уважать международное гуманитарное право. Гуманитарная помощь Евросоюза нуждающимся палестинцам будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо», — заявил Ленарчич.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.