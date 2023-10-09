Сын Трампа предсказал место следующего глобального конфликта

Следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване, сообщил сын американского экс-президента Дональда Трампа Эрик в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Тайвань следующий», — написал он.

По мнению Трампа-младшего, каждое громкое вооруженное боестолкновение в мире является следствием проявления слабости США.

До этого посол Китая в Таиланде Хань Чжицян заявил, что Соединенные Штаты разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. По словам посла, американцы используют преимущества в международной экономической системе для развязывания торговых войн и установления технологических блокад, нарушающих глобальные промышленные цепочки поставок и наносящие мировой экономике ущерб.

В сентябре газета «Цзыю шибао» писала, что США передадут Тайваню 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в 2024 году. По информации издания, в пакет также войдут два симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS.

Ранее Байден открестился от сдерживания Китая.