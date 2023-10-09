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В Совфеде оценили слова американского генерала Милли о войне с Россией

Сенатор Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о возможной войне с РФ

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал отнестись серьезно к словам американского генерала Марка Милли о возможности войны США и России в ближайшее десятилетие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал парламентарий.

В то же время он отметил, что существует вероятность, что Вашингтону будет «не до военного конфликта» с Москвой, так как многие кандидаты на пост президента США считают главным противником своей страны не Россию, а Китай.

Кроме того, считает Пушков, перед США стоят вызовы в лице Ирана, Северной Кореи, а также эволюции Глобального юга, который стремится к самостоятельности на мировой арене.

До этого бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что вероятность военного столкновения между Вашингтоном и Москвой возрастет, если Россия победит на Украине.

Также, по его словам, в случае такого развития событий оборонный бюджет США «значительно увеличится» или удвоится.

Ранее в США заявили, что НАТО «играет в опасную игру», помогая Украине.

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