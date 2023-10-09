Стало известно, уведомлял ли Египет Израиль о планах ХАМАС напасть на страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получал от властей Египта никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

«Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта, являются абсолютно лживыми», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что никаких сообщений на этот счет из Египта не поступало.

Также в канцелярии подчеркнули, что премьер-министр Израиля ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства.

7 октября вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходившей с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее очевидцы опубликовали видео последствий ракетного удара по Иерусалиму.