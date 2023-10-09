Макрон обсудил с Нетаньяху ситуацию в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых еще раз осудил террористические нападения на еврейское государство, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

«Он [Макрон] вновь заявил о своем решительном осуждении террористических нападений, совершенных ХАМАС, и выразил глубокую озабоченность судьбой заложников и раненых», — говорится в выдержке из заявления.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности ЕС с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно остановить насилие в зоне обострения палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток».