Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток»

Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток»

close
100%
Israeli Prime Minister/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока», передает The Times of Israel.

«Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа.

Оценивая ситуацию в Южном командовании, Галант подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий