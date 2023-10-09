Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока», передает The Times of Israel.

«Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа.

Оценивая ситуацию в Южном командовании, Галант подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.