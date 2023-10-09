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В США оценили перспективу войны с Россией

Генерал Милли заявил о риске войны с Россией в ближайшее десятилетие

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Reuters

Бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил, что вероятность военного столкновения между Вашингтоном и Москвой возрастет, если Россия победит на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью 60 Minutes на телеканале CBS.

По его словам, в случае такого развития событий оборонный бюджет США «значительно увеличится» или удвоится. Также возрастет риск «войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет», считает Милли.

Военный также оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав его «долгим, трудным и крайне кровавым».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что текущие события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

По его словам, РФ в теории готова к подобной конфронтации, однако, как отметил зампред Совбеза, результат будет достигнут с «большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие Киеву. Тем самым они фактически ведут войну против России.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил о риске «разрушительной войны» в Европе.

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