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Экс-советник главы Пентагона заявил о риске «разрушительной войны» в Европе

Полковник Макгрегор: непризнание интересов РФ приведет к разрушительной войне

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Wikimedia Commons

Запад, отрицая интересы России в области безопасности на Украине, рискует втянуть Европу в «разрушительную региональную войну». Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Спуск коллективного Запада в ад, который он сам себе создал, продолжается. <...> Признайте законные интересы Москвы в области национальной безопасности в Украине и прекратите кровопролитие, иначе вы рискуете втянуть Европу в разрушительную региональную войну», — написал он.

Ранее глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто высказал мнение, что весной в следующем году возможно начало диалога между Россией и Украиной по решению конфликта. По его мнению, зимой также возможен ответ Вооруженных сил РФ на украинское контрнаступление.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Москва готова вести переговоры по Украине, однако при этом должны учитываться «реалии на земле» и интересы российской безопасности.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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