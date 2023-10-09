В Армении призвали к созданию правительства Нагорного Карабаха в изгнании

На армянской территории стоит создать правительство и парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), считает глава Демпартии Арам Саргсян, передает «Sputnik.Армения». По его словам, речь идет о кабмине НКР в изгнании после операции Азербайджана в Карабахе.

«Никто не вправе распускать НКР, он был сформирован в ходе референдума и только народ может это сделать. А народ сейчас полностью в Армении, и должен иметь свое правительство и парламент в изгнании», — пояснил Саргсян.

Он добавил, что такое решение поможет проводить линию по сохранению Нагорного Карабаха и его воссоздания в будущем. Саргсян подчеркнул, что в данной ситуации стоит действовать быстро, пока армяне не смирились с итогом операции Баку в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в ЕС допустили пересмотр отношений с Азербайджаном из-за Карабаха.