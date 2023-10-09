Способность Украины продолжать противостояние с Россией находится под угрозой из-за коррупционных скандалов в США и Киеве, пишет 19FortyFive. По мнению военного эксперта Джона Россомандо, конфликт в республике может завершиться так же, как в Афганистане, Вьетнаме или Ираке.

«Коррупция и восприятие коррупции по обе стороны Атлантики представляют самую большую угрозу способности Украины продолжать борьбу и побеждать. Американцы всегда выступают против войн, когда не видят способа победить и чувствуют, что ресурсы тратятся впустую. Это было верно во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, а теперь и на Украине, которая рассматривается как опосредованная война, в которой миллионы американцев не хотят принимать участия», — говорится в материале.

С точки зрения Россмандо, Киев может потерять доверие американцев из-за возможных коррупционных скандалов с военной помощью. Он добавляет, что свою роль играют и предполагаемые коррупционные скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера.

«Обвинения в коррупции в отношении Байдена и его семьи угрожают перевернуть политическую динамику в Вашингтоне. Байден — слабый кандидат, баллотирующийся на переизбрание против своего предшественника Дональда Трампа, который открыто заявил о своем желании урегулировать конфликт с Россией таким образом, который далек от полной победы Украины», — подчеркивается в тексте.

При этом Россмандо заключает, что большинство американцев не поддержат какой-либо конфликт между США и Россией.

Ранее на Западе усомнились в достижении целей Украины.