В МИД РФ сочли бредом возможность поддержки ХАМАС со стороны талибов*

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не будет присоединяться к нападению ХАМАС на Израиль, считает специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС. По его словам, обратные предположения не более чем фейк и бред.

«Нет, абсолютно. Это эмоциональный всплеск. Понятно, что талибы симпатизируют палестинцам по всем понятным причинам. Но все, что я видел [в СМИ], — это просто бред и фейк», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос журналистов об опасениях присоединения талибов к палестино-израильскому противостоянию на стороне ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны. При этом атака ХАМАС вызвала симпатии у ряда исламских группировок, в том числе ливанской Хезболлы.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.