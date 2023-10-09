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В МИД РФ отреагировали на слова Буданова об ударах по Запорожской АЭС

Захарова заявила, что признание Буданова по ЗАЭС станет «холодным душем для ООН»

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MFA Russia/Global Look Press

Высказывание начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию может стать холодным душем для ООН и отрезвить население стран Североатлантического альянса, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщают «Известия».

По словам российского дипломата, все это время представители Организации Объединенных Наций пытались заверить, что не смогут установить направление удара ЗАЭС.

Как уточнила Захарова, в Министерстве иностранных дел РФ многократно говорили, что власти Киева использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия».

«Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ», — добавила представитель дипведомства РФ.

Она заключила, что Москва и дальше будет продолжать прямые подтверждения причастности Киева к атакам объекта.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ обнаружили неразорвавшиеся снаряды украинских военных рядом с ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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