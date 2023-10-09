В КНР спрогнозировали обострение конфликта Израиля и Палестины в ближайшее время

Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни. К такому выводу пришел эксперт Шанхайского университета международных исследований Вэнь Шаобяо, сообщает газета Global Times.

Он обратил внимание, что Израиль уже провел военную мобилизацию, что говорит о возможной эскалации. Вместе с тем эксперт предрек улучшение ситуации в регионе в течение нескольких недель при посредничестве Египта и США.

По его словам, администрация израильского премьера Биньямина Нетаньяху «всегда была жесткой» в отношении палестино-израильского конфликта.

«Нетаньяху столкнется с серьезным политическим кризисом, если он не даст решительного ответа на эту атаку», — заявил Вэнь.

До этого китайские эксперты назвали политическое последствие атаки ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.