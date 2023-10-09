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В ЕП поддержат Зеленского в случае президентских выборов на Украине

В ЕП заявили, что поддержат Зеленского на возможных выборах президента Украины

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Riccardo Pareggiani/AP

Евросоюз и США поддержат кандидатуру действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине, сообщают «Известия», ссылаясь на депутатов Европарламента.

По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, ему трудно представить, чтобы ЕС поддержал другого кандидата.

Евродепутат от Германии Гуннар Бек сказал, что в содружестве давно сделали выбор в пользу действующего президента.

«Для ЕС Украина — это Зеленский, а Зеленский — это Украина», — сказал он, добавив, что Запад не заинтересован в выставлении Украины в качестве разделенной нации с расколотым политическим руководством.

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич предположил, что окончательное решение о проведении президентских выборов на Украине будет принято в США.

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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