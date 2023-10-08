Совет Безопасности ООН проводит встречу по Израилю и Палестине

Совет Безопасности ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа, передает ТАСС.

Как указывает агентство, обсуждения в таком режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил перед началом встречи, Соединенные Штаты ожидают, что все члены Совбеза всемирной организации осудят атаку ХАМАС на Израиль. Вместе с этим он отметил, что принятия официального заявления с осуждением не ожидается.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом встречи заявил, что КНР «осуждает все атаки против гражданских лиц».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что только при условии независимости Палестины возможно обеспечить мир на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.