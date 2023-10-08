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Хезболла обратилась с посланием к США и Израилю на фоне операции ХАМАС

В Хезболле пригрозили Израилю подключением к атаке ХАМАС всего исламского народа

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Marwan Naamani/Global Look Press

Глава исполнительного совета Хезболлы Хашем Сафи ад-Дин заявил, что нарушение исламских святынь и переход всех границ привели к операции ХАМАС против Израиля, передает The Times of Israel. Соответствующее заявление он сделал в послании к еврейскому государству и США.

Как отмечает Times of Israel, ад-Дин пригрозил подключением к операции ХАМАС «всего исламского народа». По его словам, это произойдет, если США и Израиль продолжат «упорствовать в своей глупости».

8 октября ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел позиций армии Израиля. В группировке заявили о солидарность с ХАМАС, которая накануне выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в Польше сочли нападение ХАМАС на Израиль «выгодным России».

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