Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил об убийстве украинскими экстремистами 22 жителей города Снигиревка Херсонской области.

По его словам, убийства совершили «члены одной из радикально-националистических организаций».

Сальдо также утверждает, что «не доверять этой информации нет оснований», так как «для киевского режима это обычная практика».

Ранее РИА Новости сообщило о расстреле 22 жителей подконтрольной Киеву Снигиревки членами украинского «Правого сектора» (организация запрещена в России). По данным СМИ, убитые – украинцы с «пророссийскими взглядами», установлены личности пяти погибших. На Украине информацию не комментировали, официальных сообщений российских правоохранительных органов также не поступало.

До этого Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова, произошедший утром в Новой Каховке, является терактом.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.