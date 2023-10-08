Российский сенатор считает Крымский мост символом мощи страны

Крымский мост даже с введением сухопутного маршрута можно назвать артерией жизни для полуострова, символом мощи РФ, считает сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского сенатора, террористические акты Киева только показывали преступную сущность украинских властей.

«До появления сухопутного маршрута в Крым мост был артерией жизни, которая связывала нас с большой землей. В этом смысле для нас и сегодня мост очень важен», — подчеркнула Алтабаева.

Как добавила политик, мост также считается уникальным техническим сооружением, свидетельствующим о талантах строителей и инженеров РФ.

«Для всех россиян это символ мощи страны, а для нас — символ нашего соединения с великой Россией», — заключила она.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Следственный комитет России смог установить личности 12 человек, которые были причастны к взрыву на объекте.

До этого глава СБУ Малюк заявил, что лично готовил подрыв Крымского моста в прошлом году.

Ранее в США отказались давать оценки атаке Украины на Крымский мост.