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В Британии назвали поездку Зеленского в США провалом

UnHerd: поездка Зеленского в США войдет в историю как политический провал

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци утверждает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США войдет в историю.

Он считает, что визит Зеленского в Соединенные Штаты внесут в учебники истории в негативном ключе. Обозреватель утверждает, что президент Украины столкнулся в Вашингтоне с довольно прохладным приемом, а также получил отказ в выступлении перед американским конгрессом.

До этого Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих обеспечивать Киев деньгами становится «все меньше и меньше».

13 сентября Зеленский заявлял, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону и безопасность, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд.

Он добавил, что в 2024 году значительная часть бюджета будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников. Украинский президент добавил, что бюджет также будет включать выплаты ветеранам, соцрасходы и средства на системы охраны здоровья и образования.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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