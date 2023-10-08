МИД потребовал объективного рассмотрения вопроса детей в конфликте на Украине

МИД России обратился к ООН с призывом к объективности по поводу проблематики детей в ходе конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин пояснил, что в Нью-Йорке «на полях» недели высокого уровня Генассамблеи ООН он встретился со спецпредставителем организации по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой. Вершинин добавил, что Россия и ООН сотрудничают по проблематике обеспечения безопасности детей в зоне конфликта на Украине.

«Цель контактов в том, чтобы довести до Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине», — заявил Вершинин.

Российский дипломат отметил, что проблемой ООН остается необъективные отчеты, создаваемые под давлением Запада, который избрал тему детей как средство давления на Россию.

Ранее Кабмин утвердил особый порядок въезда в Россию для украинских граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане смогут въезжать в страну без виз и с истекшими внутренними паспортами.