Сирия поддержала Палестину в конфликте с Израилем

Сирия солидарна с действиями «Исламского движения сопротивления» в Израиле. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийское министерство иностранных дел.

«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — говорится в сообщении.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.