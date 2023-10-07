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Путин прокатил президента Узбекистана Миризиёева на Aurus

Путин прокатил главу Узбекистана Миризиёева на Aurus в свой день рождения

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения сел за руль внедорожника Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На видеозаписи видно, как Владимир Путин демонстрирует коллеге автомобиль, после чего садится за руль, в то время как на переднем пассажирском сиденье располагается Шавкат Мирзиёев.

6 октября в Кремле прошли переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиёева. В повестку встреч в Москве были включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах было уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Позже стало известно, что Путин в свой день рождения, 7 октября, даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым глава РФ примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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