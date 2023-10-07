В Белом доме рассказали о контактах США и Израиля после атак ХАМАС

Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя СНБ США Эдриен Уотсон.

Соединенные Штаты «безоговорочно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских мирных жителей», заявила она.

Уотсон подчеркнула, что «террору никогда не будет оправданий».

Ранее российское министерство иностранных дел призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

До этого стало известно, что Египет ведет «интенсивные контакты» с Израилем и Палестиной с целью достижения деэскалации ситуации между сторонами.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну и сообщило о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН выступили с заявлением из-за атаки ХАМАС на Израиль.