Пострадавший на Кипре журналист «Российской газеты» вернулся в Россию

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, в отношении которого власти Кипра применили силу при попытке задержания, благополучно прибыл в Россию. Об этом сообщили в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ, передает ТАСС.

«Сегодня утром корреспондент «Российской газеты», в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию», — указали в департаменте.

6 октября Гасюк сообщил, что его избили кипрские полицейские возле дома, где он живет с семьей. По его словам, правоохранители обвинили его в том, что он находится в стране нелегально, и пригрозили депортацией.

Позднее посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России.

Дипведомство также выразило решительный протест Кипру из-за действий властей против россиян. В пресс-службе пояснили, что спецслужбы Кипра с применением силы в целях выдворения задержали корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского диппредставительства Дмитрия Дойникова при выполнении ими служебных обязанностей.

В МИД отреагировали на действия Кипра в отношении журналиста из РФ.