США собираются признать события в Нигере государственным переворотом

Государственный департамент США готовится официально признать захват власти в Нигере мятежниками государственным переворотом на следующей неделе. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Госдеп собирается объявить, что Соединенные Штаты приостановят некоторые формы военной помощи из-за произошедшего военного смещения президента, сообщил источник телеканала.

В тексте отмечается, что подобное развитие событий будет иметь серьезные последствия для Вашингтона в способности вести борьбу с терроризмом в регионе.

Посольство США сможет продолжать работу, а американские военные смогут на законных основаниях сохранять войска в Нигере, если будет объявлено о государственном перевороте, сказал другой собеседник CNN, однако в Вашингтоне изучают, как подобное признание повлияет на военнослужащих, дислоцированных в стране.

Администрация Джо Байдена могла бы продолжить оказание помощи по спасению жизней и другой деятельности, которая важна для интересов безопасности США, одновременно приостановив поддержку правительства в области экономики и безопасности. Эти детали еще уточняются, пишет CNN.

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

По данным газеты Le Figaro, в Нигере сейчас находятся около 1300 американских военных. Солдаты сосредоточены на базах в Ниамее и Агадесе в северной части страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для БПЛА и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена ищет способы сохранить военное присутствие в Нигере.