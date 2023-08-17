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Администрация Байдена ищет способы сохранить военное присутствие в Нигере

CNN: правительство США ищет варианты для сохранения войск в Нигере

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Stringer/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ищет способы сохранить военное присутствие в Нигере для продолжения антитеррористических операций несмотря на то, что возвращение к власти Мохамеда Базума (свергнутого президента Нигера — прим. ред.) становится все менее вероятным. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Пентагон изучает, какие возможности он может использовать, чтобы продолжать собирать разведданные в Нигере, если Госдеп сочтет происходящие в стране события государственным переворотом. Подобное решение лишит вооруженные силы США ряда полномочий и финансирования в области сотрудничества и безопасности с нигерийской стороной, говорится в тексте.

В администрации Байдена полагают, что сохранение военного присутствия в Нигере «жизненно важно» для борьбы с терроризмом в регионе, и утверждают, что это осуществимо даже в условиях внутриполитических беспорядков, отмечается в материале.

«Хотя мы продолжаем давать дипломатии шанс и продолжаем принимать меры по защите личного состава и объектов США, наша позиция в Нигере не изменилась, и мы продолжаем оценивать следующие шаги на службе как наших демократических целей, так и целей безопасности», — сказал источник CNN в Совете национальной безопасности США.

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

По данным газеты Le Figaro, в Нигере сейчас находятся около 1300 американских военных. Солдаты сосредоточены на базах в Ниамее и Агадесе в северной части страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для БПЛА и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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