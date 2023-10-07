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Экс-спикер Маккарти может досрочно покинуть конгресс США

Politico: отстраненный спикер Маккарти может досрочно покинуть конгресс США

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Ken Cedeno/Reuters

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, который был отстранен с поста спикера палаты представителей США, может досрочно сложить полномочия законодателя. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, Маккарти дал понять, что патинирует остаться в конгрессе, по крайней мере, до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате представителей.

На закрытом собрании республиканцев, которое прошло спустя несколько часов после того, как за отстранение Маккарти проголосовали его сопартийцы и демократы, конгрессмен публично заявил о желании «вернуться домой».

«Я собираюсь провести время со своей семьей», — сообщил о своих планах Маккарти.

Он также указал, что является «самым удачливым человеком на свете».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности на некоторое время стать спикером палаты представителей, «если это будет необходимо».

До этого конгресс Соединенных Штатов сместил Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине встревожились уходом Маккарти и возможным прекращением поддержки США.

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