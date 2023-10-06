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Лавров рассказал о датах своей поездки в Северную Корею

Лавров заявил, что своевременно сообщит о датах своего визита в КНДР

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что своевременно сообщит о датах своего визита в Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до того, пока даты не будут окончательно утверждены, о них рассказывать не могут.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что пока Владимир Путин не собирается с визитом в Северную Корею.

Он добавил, что это вопрос может быть согласован в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.

Также Песков пообещал позже сориентировать о сроках поездки президента в Китай.

23 сентября Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить КНДР.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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