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МИД России направил ноту протеста властям Кипра

МИД заявил решительный протест Кипру из-за действий властей против россиян

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ заявило послу Кипра Кипросу Йоргаллису решительный протест из-за неприемлемых действий кипрских властей в отношении двух россиян — журналиста и дипломата — во время исполнения ими рабочих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«[Йоргаллису] заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны», — говорится в публикации.

В пресс-службе пояснили, что спецслужбы Кипра с применением силы в целях выдворения задержали корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского диппредставительства Дмитрия Дойникова при выполнении ими служебных задач.

«Представитель дипмиссии получили телесные повреждения, а Гасюк с серьезной травмой руки был брошен за решетку», — указывается в заявлении.

В ведомстве потребовали от властей страны оперативного освобождения граждан РФ с принесением официальных извинений.

Днем 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России. Как пишет ТАСС, дипломат приглашен в ведомство в связи с силовым задержанием в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.

Ранее стало известно, что японского депутата накажут за поездку в Москву.

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