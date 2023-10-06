США высылают двух российских дипломатов

США объявили двух российских дипломатов persona non grata, они должны покинуть страну. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент, такое решение принято в ответ на аналогичный шаг Москвы.

В сентябре российский МИД объявил о высылке двух американских дипломатов. ФСБ сообщала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО и мобилизации.

Гражданин РФ Роберт Шонов ранее признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратились сотрудники посольства США.

28 августа сообщалось, что Федеральная служба безопасности России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу гражданина России Шонова, который был задержан за сбор данных о ходе специальной военной операции. По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Ранее в ФСБ рассказали, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России.