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В Сербии сочли угрозы Запада доказательством слабости

Экс-посол Сербии Терзич: угрозы санкциями показывают слабость политики Запада

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Marko Djurica/Reuters

Западные государства могут ввести санкции против Сербии, сделав их частью своего подхода против России, считает бывший сербский посол в Москве Славенко Терзич, передает ТАСС. По его словам, санкционная политика в итоге ни к чему не приводит, что касается и ограничений против российской стороны.

«Я не исключаю, что, может быть, какие-то санкции и могут быть введены против Сербии, но это продолжение, я бы сказал, одной абсолютно неэффективной политики Запада и НАТО в отношении и России, и Сербии», — отметил Терзич.

Он добавил, что призывы властей непризнанного Косово к санкциям против Сербии показывают слабость политики Запада. Терзич подчеркнул, что Приштина пытается силовым путем завершить начатое Североатлантическим альянсом в конце 90-х годов прошлого века при поддержке западных государств.

«Решать проблемы Косова и Метохии можно только диалогом, конструктивным диалогом, а не санкциями или пропагандными клише», — заключил экс-посол Сербии.

Ранее в США признали провал санкционной политики Запада против России.

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