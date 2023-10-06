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В больнице подтвердили, что лидера «Альтернативы для Германии» укололи иглой

Обследование подтвердило, что лидера «Альтернативы для Германии» укололи иглой

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Global Look Press

Обследование подтвердило, что сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в ходе инцидента в баварском Ингольштадте получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом, экспертиза продолжается. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии подчеркнули, что в больнице Ингольштадта подтвердили, что обследование федерального представителя партии Тино Хрупалла выявило «укол иглой в правую верхнюю часть руки». 

В АдГ добавили, что у Хрупаллы наблюдается внутримышечное заражение неизвестным веществом.

Лидеру оппозиционной немецкой партии «АдГ» Тино Хрупалле понадобилась экстренная медицинская помощь перед его выступлением на предвыборном митинге в городе Ингольштадте. По предварительным данным, кто-то из присутствующих мог вколоть ему неизвестное вещество, место прокола на теле политика уже обнаружили. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в момент произошедшего «никаких очевидных травм» на его теле не обнаружили. Полицейские не уточняют, идет ли речь о нападении.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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