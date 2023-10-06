В Европарламенте согласились с принципами Путина, озвученными на «Валдае»

Озвученные Владимиром Путиным на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» принципы приемлемы для всех государств, однако страны Запада «парализованы» отказом вести диалог с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Представленные Владимиром Путиным шесть принципов приемлемы для всех… Кто может не согласиться с такими принципами? Однако проблема заключается в том, что три игрока на стороне Запада – США, европейцы и Зеленский – полностью парализованы из-за своей начальной ошибки, когда они отказались даже разговаривать с Россией», — считает парламентарий.

По его словам, Запад стал заложником собственных решений вокруг конфликта на Украине. Как подчеркнул Мариани, позиция по поводу кризиса может измениться после проведения выборов в Европарламент или выборов в Соединенных Штатах.

Нынешнее руководство ЕС и США не признает своих ошибок, подчеркнул политик.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия призывает все страны следовать шести принципам международных отношений, среди которых равноправие, стремление к открытому миру и при этом сохранение многообразия.

Как подчеркнул президент РФ, соблюдение данных принципов — «это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества».

Ранее в Кремле оценили итоги Валдайского форума.