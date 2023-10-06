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В МИД РФ рассказали о реакции на речь Лаврова на Генассамблее ООН

Замглавы МИД Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

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Carlo Allegri/Reuters

Прозвучавший на полях Генеральной Ассамблеи ООН посыл российской стороны был услышан и понят в международном сообществе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии ГА ООН.

Вершинин напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на пленуме Генассамблеи ООН 20 сентября. По его мнению, речь дипломата была абсолютно честной и откровенной, при этом частично «жесткой» в определении вызовов и опасностей, которые стоят перед международным сообществом.

Дипломат пояснил, что посыл «услышали», о чем свидетельствует «многосторонние контакты, двусторонние встречи».

До этого Лавров, выступая на общеполитических дебатах на Генассамблее ООН, обратил внимание на то, что США создают на Востоке новые военные союзы.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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